Дмитровский р-он, Посёлок Икша, ул.Дубрава д.41
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от 960 руб. сутки
Круглосуточный прием постояльцев
Пансионат «Уютный Дом» обустроен в живописном районе поселка Икша в окружении зеленых насаждений и продуманной инфраструктуры.
Пожилые люди, особенно лежачие и имеющие возрастные заболевания, нуждаются в регулярном уходе и реабилитационных процедурах. Частные дома для престарелых позволяют родственникам не беспокоиться об уходе за пожилым человеком.
В пансионате «Уютный дом» имеется специализированное оборудование, предназначенное для обследования, перемещения и лечения пожилых людей, а также для проведения гигиенических процедур. Опытный и доброжелательный персонал четко реагирует на пожелания пожилых людей и их родственников, и всегда готов оказать помощь постояльцам.
Частный дом для престарелых прекрасно благоустроен и спроектирован таким образом, чтобы жильцы испытывали максимальный комфорт и удобство.
В нем есть все необходимое для проживания пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями, как лежачих, так и передвигающихся самостоятельно. Список оборудования состоит из функциональных медицинских кроватей, противопролежневого пневматического оборудования, кресел-каталок, санитарных зон для проведения гигиенических процедур, специализированного транспорта, предназначенного для перевозки лежачих больных.
Постояльцы пансионата регулярно ходят на прогулки. Для этого на территории имеются обустроенные прогулочные зоны, скамейки для отдыха в тени деревьев, ухоженные газоны и тропинки.
Если вы ищете частный дом для престарелых в Москве – воспользуйтесь услугами пансионата «Уютный дом» в Икше. Наши сотрудники сделают все возможное для обеспечения постояльцам достойного и комфортабельного проживания.
Бесплатный выезд на дом для консультации и заключения договора
Дом для людей преклонного возраста предлагает каждому постояльцу отличные условия, благоустроенное жилье, особую атмосферу теплоты и поддержки. Почему разместить пожилого родственника стоит у нас? «Уютный Дом» — один из лучших домов престарелых в Москве и области. Среди основных преимуществ необходимо отметить:
Пансионат «Уютный дом» работает с 2014 года. Наши загородные дома для пожилых располагаются в экологически чистой области Подмосковья. Каждый день проживающие совершают неторопливые восстанавливающие прогулки по свежему воздуху. Проводятся занятия по развитию мелкой моторики. Мы помогаем каждому постояльцу пробудить стремление к активному образу жизни.
Наши пансионаты оснащены современным оборудованием, предназначенным для людей, страдающим от нарушений двигательной функции. На территории имеются ходунки, коляски, которые помогут ходить на свежий воздух вашему близкому, грамотно оборудованные ванные комнаты и туалеты. Помещения для проживания продуманы до мелочей — начиная от особенностей дизайнерского оформления и заканчивая наличием функциональных кроватей, телевизоров, радио. Также проживающие имеют возможность воспользоваться и библиотекой.
Скидки 5% и 10% для ветеранов труда и ВОВ
Тариф «Базовый»
Для самостоятельных пожилых людей
От 960 руб/сутки
Тариф «Паллиатив»
Специальные условия для лежачих людей
От 1150 руб/сутки
Тариф «Льготный»
Специальные условия для льготных категорий граждан
От 750 руб/сутки
Мы разрабатываем программу пребывания в пансионате индивидуально для каждого постояльца. В зависимости от диагноза и пожеланий мы подбираем программу ухода и реабилитации
Адрес: Дмитровский р-он, Посёлок Икша, ул.Дубрава д.41
На электричке:
На автобусе:
На автомобиле:
Дом для престарелых в Химках, входящий в сеть пансионатов «Уютный дом», обеспечивает высокое качество условий пребывания. Здесь имеются необходимые условия, благодаря которым осуществляется профессиональный уход за пожилыми постояльцами. В первую очередь, пансионат оснащен специальным оборудованием для малоподвижных людей. Уход за проживающими осуществляется круглосуточно. Это означает, что даже в ночное время суток жильцы получают необходимую им заботу и помощь.
Оснащение, которое позволяет облегчить быт и процесс передвижения маломобильных проживающих, включает кресла-каталки, специальные многофункциональные кровати. Для лежачих жильцов предусмотрены противопролежневые матрасы.
Постояльцы проживают в уютных комнатах со свежим ремонтом. По своему интерьеру они больше похожи на уютные квартиры, где можно на самом деле ощущать себя, как дома. В номерах имеются телевизоры, проведен интернет. Территория пансионата охраняется круглосуточно.
Наталья Владимировна
Отличный пансионат! Мама была довольна. Уход просто на высоте! Всегда чисто, отсутствуют запахи. Очень много внимания и заботы. Огромное спасибо всему персоналу. Вкусная еда, маме нравилось.
P.S. Всем рассказываю и искренне хвалю! Замечательный пансионат. Хотелось бы отметить директора пансионата Зуеву Татьяну Митрофанову за очень грамотные организованные работы пансионата.
C Уважением, Наталья Владимировна, 12.09.2022
семья Ковалевой Галины
Уважаемая Татьяна Митрофановна! Пользуясь случаем, хотим выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Вам и Вашим сотрудникам, взявшим на себя столь нелегкий труд – помогать пожилым и больным людям. Нам очень повезло, что есть такие люди как Вы. Ваша забота и любовь помогает в столь нелегкое время жить и радоваться жизни людям, отдавшим многие годы труда нашей Родине. Наша бабушка недавно отметила своё 90-летие, здоровье пошатнулось, сейчас она перестала совсем ходить, к сожалению, все мы не вечны, но благодаря Вашим сотрудникам: маленькой Машеньке и Марине, создающим тепло и уют, она каждый день, каждую минуту ощущает заботу. СПАСИБО ВАМ! Спасибо девочкам, которые за время пребывания нашей бабушки в Вашем Уютном доме, стали её любимицами! Пожалуйста, если есть такая возможность, передайте наши слова безграничной благодарности этим хрупким девочкам - Маше и Марине, спасибо им за их добрую душу и нелегкий труд! С Уважением, семья Ковалевой Галины Шмериковны.
Евгений Дмитриевич
Спасибо дому престарелых в Марфино! У меня мама уже сама не может поддерживать порядок в квартире, а это для неё очень важно. Поэтому искал пансионат с подходящей обстановкой. И в Марфино очень уютно, не зря пансионат называется "уютный дом"! Мебель, стены, обстановка и конечно люди - всё чисто, свежо, не похоже на мрачную больницу или грязный отель. И относительно недорого, спасибо за рассрочку. Кстати за эти три месяца которые мама там живёт, она стала активнее. Мне кажется скоро она наберётся сил чтобы съездить домой навести порядок там как всегда! А пока я к ней езжу, с работы по Дмитровке удобно, всегда пускают, только кажется мама уже не так скучает как в пустой квартире!
Сергей
Появилась необходимость искать пансионат для отца - в интернете нашел много разных предложений, но больше всего понравился "Уютный дом". Съездили на экскурсию - и действительно, место очень приятное, светлое, персонал - профессионалы своего дела, условия проживания лучше, чем у нас дома. Папе тоже все очень понравилось, даже не стали рассматривать другие варианты. Уже несколько месяцев приезжаю к отцу в "Уютный дом" и мы оба ни разу не пожалели, что выбрали именно этот пансионат.
Ксения
Долго выбирали пансионат престарелых для нашей бабушки - она человек очень чувствительный и ранимый, поэтому самым важным критерием было отношение персонала. Когда приехали на экскурсию в "Уютный дом", сразу поняли - это то, что нужно! Условия проживания максимально комфортные, а сотрудники - внимательные и приятные люди. Бабушке тоже там очень нравится, рады, что остановили свой выбор именно на этом пансионате престарелых.
Поваляева Н. А.
Моя мама Васильева Мария Ивановна поступила в пансионат 16 августа 2021г. Моя семья очень благодарна всему персоналу пансионата. Был прекрасный уход и доброе отношение к пожилому человеку, которой было 97 лет. Она с 1924 года рождения. В любое время можно было позвонить и узнать о ее состоянии. Огромное спасибо коллективу и дай бог им всем здоровья.
Мария
Когда выбирали для бабули дом престарелых, объездили много мест. Было важно хорошее питание, комфортные условия и внимательность персонала. Бабуля уже два месяца в пансионате и довольна, а мы можем навещать ее в любое время. Кстати, воздух и виды здесь просто шикарные! В общем, нам очень нравится.
Дмитрий Владимирович
Мой отец инвалид второй группы, за ним нужен особый уход причем постоянно. Мы с женой работаем и не можем уделять нужное внимание, а с сиделками не везет. Вот и решились на пансионат. Долго выбирали, в итоге решили приехать сюда. Отцу на экскурсии понравилось слава богу он сам понимал что пансионат это необходимость. Теперь забираем его на выходные домой а в будни не беспокоимся, потому что в Уютном доме за ним осуществляют достойный уход. Спасибо руководству что создали такой хороший проект!
Светлана Гордеева
В пансионате работают очень внимательные и отзывчивые люди. Это важно потому что престарелые люди бывают очень чувствительны. Я ужасно боялась, что моя мама будет переживать и чувствовать себя брошенной, но она наоборот как будто обрела тут новую жизнь! Все время звонит, рассказывает о своих новых знакомых. Спасибо "Уютному дому" что мы не ошиблись с выбором! Здесь действительно отличное отношение к пенсионерам!
Лариса Евгеньевна
Искали подходящий пансионат для бабушки, очень нервничали. Она у нас человек требовательный и придирчивый. "Уютный дом" понравился сразу и нам и ей. Там и правда очень уютно, а еще сразу замечаешь теплое, душевное отношение сотрудников. Я переживала, что бабушке будет не по себе в чужих стенах, но она быстро освоилась. Когда приезжаем навестить, рассказывает о развлекательных мероприятиях и своих новых знакомых. То есть ей не одиноко там. А еще говорит, что персонал всегда следит, чтобы у проживающих было все необходимое. Так что с выбором мы не ошиблись.
Татьяна
Выражаю огромную благодарность персоналу пансионата "Уютный дом" - Галине, Валентине, Татьяне. Спасибо за внимательное отношение к больным, терпение, заботу, понимание.
А так же хочу поблагодарить Татьяну Митрофановну за подобранный коллектив, чуткое понимание и внимание к пожилым людям. Огромное спасибо. Земной Вам поклон.
P.S. Буду всем знакомым предлагать Ваш пансионат "Уютный дом".
Оксана Михайловна
Спасибо большое за заботу и внимание к моей маме за то время что она находилась. Выражаем благодарность от всей нашей семьи всему коллективу пансионата "Уютный дом" за доброжелательность, заботу, терпение. Если будет необходимость, обязательно вернемся к вашим услугам. Всего вам хорошего
Наталья
Заболел отец. Требовался постоянный присмотр. Долго выбирали дом престарелых, ездили на встречи с врачами, осматривали пансионаты, сравнивали. Пансионат "Уютный дом" оказался самым лучшим. Решили попробовать. Отцу там очень комфортно, персонал замечательный, кормят очень хорошо, уход компетентный, досуг замечательный. Состояние здоровья стабилизировалось.
Лина Васильева
Хочу выразить огромную благодарность директору пансионата "Уютный дом",персоналу "Дома в Голикова" в лице Галины за их отношение к престарелым больным людям. Остаток жизни моей матери был скрашен прибыванием в этом прекрасном пансионате, под чутким наблюдением, домашней заботой и теплом,по истине волшебного персонала. Я никогда не думала,что такие пансионаты с таким персоналом,с домашней тёплой атмосферой существуют!!! Это такой островок для старых больных людей и конечно же спокойствие для их родственников!!!От всего сердца, Спасибо Вам огромное от нас!!! Дай Бог процветания Вашему замечательному и такому нужному делу и всему персоналу!!!
Химки, мкр Фирсановка, ул Матросова владение 20
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