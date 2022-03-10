Наталья Владимировна Отличный пансионат! Мама была довольна. Уход просто на высоте! Всегда чисто, отсутствуют запахи. Очень много внимания и заботы. Огромное спасибо всему персоналу. Вкусная еда, маме нравилось.

P.S. Всем рассказываю и искренне хвалю! Замечательный пансионат. Хотелось бы отметить директора пансионата Зуеву Татьяну Митрофанову за очень грамотные организованные работы пансионата.

C Уважением, Наталья Владимировна, 12.09.2022

семья Ковалевой Галины Уважаемая Татьяна Митрофановна! Пользуясь случаем, хотим выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Вам и Вашим сотрудникам, взявшим на себя столь нелегкий труд – помогать пожилым и больным людям. Нам очень повезло, что есть такие люди как Вы. Ваша забота и любовь помогает в столь нелегкое время жить и радоваться жизни людям, отдавшим многие годы труда нашей Родине. Наша бабушка недавно отметила своё 90-летие, здоровье пошатнулось, сейчас она перестала совсем ходить, к сожалению, все мы не вечны, но благодаря Вашим сотрудникам: маленькой Машеньке и Марине, создающим тепло и уют, она каждый день, каждую минуту ощущает заботу. СПАСИБО ВАМ! Спасибо девочкам, которые за время пребывания нашей бабушки в Вашем Уютном доме, стали её любимицами! Пожалуйста, если есть такая возможность, передайте наши слова безграничной благодарности этим хрупким девочкам - Маше и Марине, спасибо им за их добрую душу и нелегкий труд! С Уважением, семья Ковалевой Галины Шмериковны.

Евгений Дмитриевич Спасибо дому престарелых в Марфино! У меня мама уже сама не может поддерживать порядок в квартире, а это для неё очень важно. Поэтому искал пансионат с подходящей обстановкой. И в Марфино очень уютно, не зря пансионат называется "уютный дом"! Мебель, стены, обстановка и конечно люди - всё чисто, свежо, не похоже на мрачную больницу или грязный отель. И относительно недорого, спасибо за рассрочку. Кстати за эти три месяца которые мама там живёт, она стала активнее. Мне кажется скоро она наберётся сил чтобы съездить домой навести порядок там как всегда! А пока я к ней езжу, с работы по Дмитровке удобно, всегда пускают, только кажется мама уже не так скучает как в пустой квартире!

Сергей Появилась необходимость искать пансионат для отца - в интернете нашел много разных предложений, но больше всего понравился "Уютный дом". Съездили на экскурсию - и действительно, место очень приятное, светлое, персонал - профессионалы своего дела, условия проживания лучше, чем у нас дома. Папе тоже все очень понравилось, даже не стали рассматривать другие варианты. Уже несколько месяцев приезжаю к отцу в "Уютный дом" и мы оба ни разу не пожалели, что выбрали именно этот пансионат.

Ксения Долго выбирали пансионат престарелых для нашей бабушки - она человек очень чувствительный и ранимый, поэтому самым важным критерием было отношение персонала. Когда приехали на экскурсию в "Уютный дом", сразу поняли - это то, что нужно! Условия проживания максимально комфортные, а сотрудники - внимательные и приятные люди. Бабушке тоже там очень нравится, рады, что остановили свой выбор именно на этом пансионате престарелых.

Поваляева Н. А. Моя мама Васильева Мария Ивановна поступила в пансионат 16 августа 2021г. Моя семья очень благодарна всему персоналу пансионата. Был прекрасный уход и доброе отношение к пожилому человеку, которой было 97 лет. Она с 1924 года рождения. В любое время можно было позвонить и узнать о ее состоянии. Огромное спасибо коллективу и дай бог им всем здоровья.

Мария Когда выбирали для бабули дом престарелых, объездили много мест. Было важно хорошее питание, комфортные условия и внимательность персонала. Бабуля уже два месяца в пансионате и довольна, а мы можем навещать ее в любое время. Кстати, воздух и виды здесь просто шикарные! В общем, нам очень нравится.

Дмитрий Владимирович Мой отец инвалид второй группы, за ним нужен особый уход причем постоянно. Мы с женой работаем и не можем уделять нужное внимание, а с сиделками не везет. Вот и решились на пансионат. Долго выбирали, в итоге решили приехать сюда. Отцу на экскурсии понравилось слава богу он сам понимал что пансионат это необходимость. Теперь забираем его на выходные домой а в будни не беспокоимся, потому что в Уютном доме за ним осуществляют достойный уход. Спасибо руководству что создали такой хороший проект!

Светлана Гордеева В пансионате работают очень внимательные и отзывчивые люди. Это важно потому что престарелые люди бывают очень чувствительны. Я ужасно боялась, что моя мама будет переживать и чувствовать себя брошенной, но она наоборот как будто обрела тут новую жизнь! Все время звонит, рассказывает о своих новых знакомых. Спасибо "Уютному дому" что мы не ошиблись с выбором! Здесь действительно отличное отношение к пенсионерам!

Лариса Евгеньевна Искали подходящий пансионат для бабушки, очень нервничали. Она у нас человек требовательный и придирчивый. "Уютный дом" понравился сразу и нам и ей. Там и правда очень уютно, а еще сразу замечаешь теплое, душевное отношение сотрудников. Я переживала, что бабушке будет не по себе в чужих стенах, но она быстро освоилась. Когда приезжаем навестить, рассказывает о развлекательных мероприятиях и своих новых знакомых. То есть ей не одиноко там. А еще говорит, что персонал всегда следит, чтобы у проживающих было все необходимое. Так что с выбором мы не ошиблись.

Татьяна Выражаю огромную благодарность персоналу пансионата "Уютный дом" - Галине, Валентине, Татьяне. Спасибо за внимательное отношение к больным, терпение, заботу, понимание.

А так же хочу поблагодарить Татьяну Митрофановну за подобранный коллектив, чуткое понимание и внимание к пожилым людям. Огромное спасибо. Земной Вам поклон.



P.S. Буду всем знакомым предлагать Ваш пансионат "Уютный дом".

Оксана Михайловна Спасибо большое за заботу и внимание к моей маме за то время что она находилась. Выражаем благодарность от всей нашей семьи всему коллективу пансионата "Уютный дом" за доброжелательность, заботу, терпение. Если будет необходимость, обязательно вернемся к вашим услугам. Всего вам хорошего

Наталья Заболел отец. Требовался постоянный присмотр. Долго выбирали дом престарелых, ездили на встречи с врачами, осматривали пансионаты, сравнивали. Пансионат "Уютный дом" оказался самым лучшим. Решили попробовать. Отцу там очень комфортно, персонал замечательный, кормят очень хорошо, уход компетентный, досуг замечательный. Состояние здоровья стабилизировалось.